Haberler

Düziçi’nde Orman Yangını Kontrol Altında

OSMANİYE’DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda bir yangın patlak verdi. Akçakoyunlu köyü yakınlarında meydana gelen bu yangın, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıktı. İhbarın ardından, Adana Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hızla bölgeye sevk edildi.

HAKİM YERLERDE MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Müdahale için yangın bölgesine söndürme helikopterinin yanı sıra arazözler de gönderildi. Yangının yerleşim alanlarına yakın olması sebebiyle, ekipler hem havadan hem de karadan aktif bir şekilde yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor. Yangının söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.

ÖNEMLİ

Haberler

TÜGVA Batman Cami Etkinliği Düzenledi

TÜGVA'nın Batman İl Temsilciliği, 50 okuldan 1,500 öğrenciyi bir araya getiren cami etkinliği düzenledi. Etkinlikte salavatlar okundu, şükür namazı kılındı ve hediyeler verildi.
Haberler

Tır Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Elazığ-Bingöl Karayolu'nda bir trafik kazası gerçekleşti; soğuk et yüklü tırın kamyona çarpması sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti, sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye intikal etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.