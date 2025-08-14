Düziçi’nde Orman Yangını Kontrol Altında

OSMANİYE’DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda bir yangın patlak verdi. Akçakoyunlu köyü yakınlarında meydana gelen bu yangın, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıktı. İhbarın ardından, Adana Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hızla bölgeye sevk edildi.

HAKİM YERLERDE MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Müdahale için yangın bölgesine söndürme helikopterinin yanı sıra arazözler de gönderildi. Yangının yerleşim alanlarına yakın olması sebebiyle, ekipler hem havadan hem de karadan aktif bir şekilde yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor. Yangının söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.