Düziçi’nde Otomobil, Servis Çarpıştı

KAZANIN DETAYLARI

OSMANİYE’nin Düziçi ilçesinde, bir öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9’u öğrenci toplam 11 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.00 civarında Merkez Mahallesi’nde, Müdür Mehmet İslah Caddesi Cankurtaran mevkisinde gerçekleşti. Henüz sürücüleri bilinmeyen 80 M 6567 plakalı öğrenci servisi, bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti, çevrede park halinde bulunan başka bir aracı da etkiledi ve hasar oluşmasına neden oldu.

İhbar üzerine kaza mahalline çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralanan 11 kişi, ilk yardım müdahalesinin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi’ne taşındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili olarak detaylı bir inceleme süreci başlatıldı.