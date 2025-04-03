Düziçi’nde Seyir Halindeki Araçta Yangın

Otomobil Alev Alev Yandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde sefer esnasında alev alan bir otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, Düziçi ilçesinin Atalan Beldesi’nde gerçekleşti. Osman D. yönetimindeki 01 EIE 89 plakalı aracın motor kısmından yoğun dumanlar çıkmaya başladı.

Sürücü Hızla Önlem Aldı

Yangını gören sürücü, aracını derhal yol kenarına çekti ve itfaiyeden yardım talep etti. İhbar üzerine hızla olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını söndürmeyi başardı. Ancak, yangın sonrası otomobil kullanılamaz durumda kaldı.