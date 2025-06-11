Düziçi’nde Tartışma Sonucu Bıçaklama Yaşandı

Olayın Gelişimi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, bir tartışma sırasında bıçakla yaralanan şahıs tutuklandı. Alınan bilgilere göre, İrfanlı Mahallesi’nde N.A. ile S.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından olay, kısa süre içinde kavgaya dönüştü ve bu esnada N.A., yanındaki bıçağı kullanarak S.Y.’ya saldırdı.

Vatandaşların Müdahalesi

Bıçak darbelerinden kaçmaya çalışan S.Y., saldırganın peşinden bir süre koşmadığını bildirdi. Olayın büyümesini önlemek için vatandaşlar müdahalede bulundu. Olay yeri güvenlik kamerasına yansıdıktan sonra, S.Y. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan operasyon sonucunda, gözaltına alınan N.A., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.