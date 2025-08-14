Düziçi’nde Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, hem havadan hem de karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Akçakoyunlu köyü civarındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.

EKİPLER MÜDAHALEDE BULUNDU

Yangın ihbarı üzerine, olay yerine 3 helikopter ile havadan müdahale gerçekleştirildi, ayrıca 15 arazöz, 10 su tankı ve 115 personel ile karadan destek sağlandı. Yerleşim alanlarına da yakın olan bu yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bilgisi alındı. Ekiplerin bölgedeki faaliyetleri sürüyor.