Düziçi’nde Yangın Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın, Düziçi ilçesindeki Yazlamazlı köyü Ayşeler mevkiinde patlak verdi.

DUMANLAR VATANDAŞLAR TARAFINDAN FARK EDİLDİ

Elde edilen bilgilere göre, ormandan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bu ihbarın üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangına karadan arazözler, su tankerleri ve iş makineleri, havadan ise yangın söndürme helikopterleriyle müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları hala sürerken, yangının nedeninin belirlenmesi için araştırmalar devam ediyor.

Ağrı’nın Canlı Hayvan Borsası Açılacak

Ağrı'da şap hastalığı nedeniyle geçici kapatılan Canlı Hayvan Borsası, aşılama çalışmalarının tamamlanmasıyla 10 Eylül 2025'te tekrar açılacak.
Antalya’da Trafik Kazasında Hayat Kaybı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın ardından sürücü yaralanırken, soruşturma sürüyor.

