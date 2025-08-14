Haberler

Düziçi Yangınına Vatandaşlar Destek Veriyor

ORMAN YANGINIYLA MÜCADELE EDİYORLAR

Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki ormanlık alanda meydana gelen yangına, resmi ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da destek veriyor. Yangın, Düziçi ilçesine bağlı Akçakoyunlu köyündeki ormanlık alanda çıkmış durumda. Yangının başladığı alan hızla alevlere kapıldı.

BÖLGEYE EKİP SEVK EDİLDİ

Alevlerin fark edilmesinin ardından, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına müdahelenin karadan ve havadan başladığı bildiriliyor. Resmi ekiplerin yanı sıra, vatandaşlar da yangının söndürülebilmesi için iş makineleri, beton mikserleri ve su tankları ile çalışmaları destekliyor.

DOĞAL YAŞAM ZARAR GÖRDÜ

Yangın nedeniyle tarım arazileri ve arı kovanları gibi birçok alan etkilendi. Ayrıca, birçok kaplumbağanın da yangından zarar gördüğü belirtiliyor. Yangın söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

