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Düzköy Belediye Başkanı Çelenk İnceleme Yaptı

DÜZKÖY BELEDİYE BAŞKANI İNCELEMELERDE BULUNDU

Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, pazar günü ilçede meydana gelen heyelan bölgesinde detaylı incelemelerde bulundu. Çelenk, heyelan sonucu etkilenmiş olan Yusuflu Mahallesi kırsalındaki evleri olan iki aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ev sahiplerinden Pehlivan Birinci’yle duruma dair bilgi paylaşan Çelenk, AFAD yetkililerinin de bölgedeki durumu değerlendirip incelemelerde bulunduğunu açıkladı. Çelenk, yılın bu döneminde heyelanın meydana geldiği iki evde kimsenin ikamet etmediğini belirtti. Bunun yanı sıra, vatandaşlara heyelanlı bölgelere girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

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