Dyt. Gökçenur Kahraman, Karpuzu Sağlıklı Tüketin

Diyetisyen Gökçenur Kahraman, yaz aylarının olmazsa olmaz meyvelerinden biri olan karpuzun sağlıklı bir şekilde tüketilmesi için çeşitli önerilerde bulundu. “Yazın ferahlatıcı meyvelerinden karpuzun büyük bir kısmı sudan oluşuyor ancak glisemik indeksi yüksek. Ana öğünlerden 1-2 saat sonra, yanında bir avuç badem veya birkaç cevizle birlikte tüketilebilir. Karpuzun yanına beyaz peynir ekleyerek kan şekeri dengesini daha iyi korumak mümkün. Bu sayede tokluk süresi uzayabiliyor. Ayrıca karpuzu nane, limon, yoğurt gibi malzemelerle karıştırarak sağlıklı smoothieler yapabilirsiniz. Roka, beyaz peynir ve zeytinyağı ile yaz salataları da hazırlamak iyi bir seçenek” diye konuştu. VM Medical Park Pendik Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniği’nden Diyetisyen Gökçenur Kahraman, karpuzun faydaları hakkında detayları paylaştı.

KARPUZUN SU İÇERİĞİ VE BESİN DEĞERİ

Diyetisyen Kahraman, karpuzun besin değeri ile ilgili şu bilgileri verdi: “Karpuzun yaklaşık yüzde 92’si sudan meydana geliyor. Bu nedenle yaz aylarında ferahlatıcı bir seçenek olarak tercih ediliyor. 1 ince dilimi yaklaşık 90 kalori. Karpuz, C vitamini, A vitamini, potasyum ve magnezyum gibi önemli vitamin ve mineralleri barındırırken, zengin bir likopen kaynağı. Likopen, güçlü bir antioksidan ve kısaca karpuz, düşük kalorili, su ve antioksidan bakımından zengin bir meyve. Özellikle C vitamini, A vitamini ve potasyum içeriği ile dikkat çekiyor.”

VİTAMİNLERİN ETKİLERİ

Karpuzun içerdiği vitamin ve minerallerin sağlık açısından faydalarından bahseden Kahraman, “C vitamini açısından zengin. Bağışıklık sistemini destekliyor, hücre onarımını teşvik ediyor ve antioksidan özellikleri var. Ayrıca A vitamini ve B vitaminleriyle (B1, B5, B6) birlikte bulunuyor. A ve C vitaminlerinin etkisiyle cildin nemli kalmasına, elastikiyetinin korunmasına ve saçların güçlenmesine yardım edebiliyor. Potasyum, vücut sıvılarının dengelenmesine destek oluyor ve magnezyum, çeşitli metabolik fonksiyonlarda rol oynuyor. Yüksek su ve lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekliyor ve kabızlığı önleyebiliyor. Likopen ve potasyum içeriği sayesinde kan basıncını dengelemeye yardımcı oluyor, damar sağlığını koruyarak kalp hastalığı riskini azaltabiliyor.”

HİDRASYONA KATKISI

Karpuzun yüksek su içeriğinin vücudun hidrasyonuna katkısını anlatan Kahraman, “Karpuzun yaklaşık yüzde 90-92’sinin su olmasının yanı sıra, vücudun sıvı dengesine destek sağlıyor. Yaz aylarında terle kaybedilen sıvının yerine konmasına yardımcı oluyor” dedi. Ayrıca, karpuzun en sağlıklı şekilde nasıl tüketileceğine dikkat çekerek, “Karpuz yazın ferahlatıcı meyvelerinden biri. Ana öğünlerden 1-2 saat sonra, yanında bir avuç badem veya birkaç cevizle birlikte tüketilmesi öneriliyor” diye ekledi.

KARPUZ ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

Karpuz çekirdeği hakkında da bilgi veren Kahraman, “Karpuz çekirdeği, magnezyum ve çinko açısından zengin. Ancak, çiğ tüketildiğinde hassas bireylerde gaz ve şişkinlik yaratabiliyor. Fırında tuzsuz kavrularak tüketilebilir. Karpuz kabuğunda bulunan sitrülin aminokısmı, kasların toparlanmasına destek olarak spor sonrası kas ağrılarını azaltmada yardımcı olabiliyor” ifade etti.

GÜNLÜK TÜKETİM MİKTARI

Dyt. Kahraman, günlük karpuz tüketimiyle ilgili olarak, “Günlük ortalama 300 gram (1.5-2 fincan) taze meyve tüketimi öneriliyor. Bunun yanında günde 2 porsiyon (300 gram) karpuz tüketimi güvenli. Ancak karpuzun sürekli olarak değil, dengeli şekilde haftalık döngüde yer alması önemli” dedi. Besin çeşitliliğini sağlamak için diğer meyveleri de diyetin içine almak gerektiğini vurguladı.

DİYABET HASTALARI DİKKAT ETMELİ

Diyabet hastalarının karpuz tüketimine dikkat etmelerini öneren Dyt. Kahraman, “Karpuzun glisemik indeksi yüksek, bu nedenle diyabet hastalarının porsiyon kontrolüne dikkat etmesi gerekiyor. Kan şekeri dengesiz bireylerin her gün karpuz tüketmelerini önermiyoruz. 1 porsiyon karpuz, yaklaşık 150 gramdır ve 10-12 gram karbonhidrat içeriyor. Diyabetli bireyler, günlük karbonhidrat sınırını göz önünde bulundurarak planlama yapmalı. Aç karnına veya akşam geç saatlerde tüketilmemeli. Karpuzun yanında protein veya yağ kombinasyonu, kan şekerinin daha yavaş yükselmesine yardımcı olur” dedi.

AŞIRI TÜKETİMİNE DİKKAT EDİLMELİ

Karpuzun aşırı tüketiminin sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Dyt. Kahraman, “Aşırı karpuz tüketimi, kan şekerinde ani yükselmelere, sindirim sorunlarına (şişkinlik, gaz, ishal), yağlanma ve kilo artışına neden olabiliyor” diye konuştu.

BÖBREK HASTALARI İÇİN ÖNERİLER

Karpuzun potasyum içeriği nedeniyle böbrek hastalarının dikkatli tüketmesi gerektiğini ifade eden Kahraman, “Bir porsiyon (150 gram) karpuz yaklaşık 168 mg potasyum içeriyor. Böbreklerin potasyumu atma kapasitesi azaldıkça, hiperkalemi riski artar. Böbrek hastalarında evre, potasyum seviyesi ve sıvı gereksinimi farklı olabileceğinden kişiye özel diyet planı gerekir” açıklamasında bulundu.

KARPUZ VE PEYNİR İKİLİSİ

Karpuzun karbonhidrat içeriğinin yüksek olması sebebiyle yanında protein veya yağ içeren bir besinle tüketilebileceğini de vurgulayan Dyt. Kahraman, “Peynirin içeriğindeki protein ve yağ, tokluk hissini artırarak karpuzun açlık hissini dengelemeye yardımcı oluyor. Karpuz ile birlikte az tuzlu beyaz peynir, lor peyniri, çiğ fındık, çiğ badem, nane ve fesleğen gibi ferahlatıcı yeşillikler öneriliyor” şeklinde konuştu.