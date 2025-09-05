Dyt. Tuğba Demircan, Kahvaltının Önemine Dikkat Çekti

ÇOCUKLARIN BESLENME DÜZENİNE DİKKAT

Diyetisyen Tuğba Demircan, çocukların kahvaltı yapmadan okula gitmesinin gün içinde dikkat dağınıklığına ve öğrenme güçlüğüne yol açabileceğini belirtiyor. Okul dönemi itibarıyla çocukların beslenme düzeninin önemi artıyor. Özel Adatıp Hastanesi’nde görev yapan Diyetisyen Demircan, sağlıklı beslenmenin çocukların okul başarısı ve genel sağlık durumunu doğrudan etkilediğini vurguluyor.

SAĞLIKLI KAHVALTI ŞART

“Mutlaka dengeli bir kahvaltıyla güne başlanmalı” diyen Dyt. Demircan, kahvaltıda bulunması gereken gıdaları şöyle sıralıyor: “Tam tahıllı ekmek, yumurta, peynir, süt veya yoğurt, taze sebze ve meyveler.” Şekerli ve paketli gıdalar yerine doğal ve besleyici alternatiflerin tercih edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

ARA ÖĞÜNLER ÖNEM TAŞIYOR

Dyt. Demircan, ara öğünlerin önemine de değiniyor. Okul çantasında sağlıklı atıştırmalıklar bulundurmanın, çocukların enerjisini yüksek tutacağını ve abur cubura yönelmelerini engelleyeceğini söylüyor. “Kuruyemiş, taze meyve ve tam tahıllı sandviçler iyi seçeneklerdir” ifadesini kullanıyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE DESTEK

Beslenmenin çocukların bağışıklık sistemi üzerindeki etkisinin de önemli olduğuna dikkat çeken Dyt. Tuğba Demircan, “Yeterli protein, vitamin ve mineral alımı hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Düzenli su içmek, gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durmak, sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazıdır” diyor.

VELİLERE ÖNERİLER

Velilere seslenen Dyt. Demircan, çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırmanın yaşam boyu sürecek bir yatırım olduğunun altını çiziyor. Ebeveynlerin bu konuda örnek olmaları ve çocuklarının beslenme düzenini yakından takip etmeleri gerektiğini ifade ediyor.