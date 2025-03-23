Dzeko Burnu Kırıldı, Maskeyle Sahalara Dönüyor

BÜKREŞ’TE HASTANEYE KALDIRILDI

Bükreş’te hastaneye kaldırılan deneyimli futbolcu Edin Dzeko, Bosna Hersek’in Kıbrıs Rum Kesimi ile oynayacağı karşılaşmada sahada olamayacak. Romanya ile oynanan maçta burnu kırılan Dzeko, bundan sonra maçlara Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen gibi yüzünde maske ile çıkacak.

SALIP İSTANBUL’A DÖNECEK

Dzeko’nun salı günü İstanbul’a dönmesi bekleniyor. Kulüp doktorlarından gelen açıklamaya göre, Bosna Hersek maçı 1-0 kazanırken Dzeko, burnundan yaşadığı sakatlık nedeniyle 46. dakikada oyundan çıktı. Dzeko’nun burnunda kırık olduğu belirtildi fakat deneyimli futbolcu ameliyat olmayacak. Yapılan kontroller sonucunda ameliyata gerek duyulmadığı ve Dzeko’nun özel bir maske ile sahalara döneceği öğrenildi.

Dzeko’nun son görüntüsünde göz altındaki belirgin morluklar dikkat çekti. Taraftarlar, bu deneyimli golcünün sahalara dönüşünü merakla bekliyor.