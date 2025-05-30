Dzeko, Fenerbahçe’den Ayrıldığını Duyurdu

EDIN DZEKO’NUN AYRILIĞI

Fenerbahçe’nin 39 yaşındaki Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını duyurdu. Dzeko, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duygularını paylaştı. “Ayrılmak asla kolay değildir, özellikle de Fenerbahçe’nin benim için yaptığı gibi. Son iki yıldır bana aile gibi olan herkese teşekkür etmek istiyorum.” ifadeleriyle başlayan mesajında Dzeko, özverili destek veren takım arkadaşlarına, koçuna, personele ve kulüp çalışanlarına teşekkür etti.

FENERBAHÇE’DEN VEDA MESAJI

Dzeko, “Bizi her zaman böyle bir tutkuyla destekleyen hepinize özel bir teşekkür. Sizler Fenerbahçe’nin gerçek kalbisiniz ve sizi her zaman kalbimde taşıyacağım.” şeklinde duygularını aktarırken, yaşadığı deneyimlerin onun için önemli olduğunu vurguladı. “Her gün, antrenmanda ve sahada elimden gelenin en iyisini yaptım. Hayalini kurduğumuz kupaları kazanmak yeterli değildi, ancak Fenerbahçe gibi tarihi ve onurlu bir forma giymekten daha fazla gurur duyamazdım.” diyerek duygularını aktardı.

Fenerbahçe Kulübü ise Dzeko’ya veda ederken, “Bazı oyuncular gol atar. Kimisi pazubendi takar. Edin Dzeko her ikisini de yaptı ve çok az kişinin başarabileceği bir liderlik yaptı. Teşekkürler Edin, sen her zaman kalbimizde olacaksın.” açıklamasında bulundu.