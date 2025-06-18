Dzeko, Fiorentina ile Sözleşme İmzaladı

EDİN DŽEKO FİORENTİNA İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe’den ayrılan Edin Dzeko, Serie A takımlarından Fiorentina ile anlaşma sağladı. İtalyan ekibi ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Dzeko, İtalya’ya seyahat etti. Bu arada, Dzeko’nun transfer sürecine dair önemli bir gelişme yaşandı.

BORUSSİA DORTMUND’UN TEKLİFİ

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre; Borussia Dortmund, Dzeko için devreye girerek 1 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Alman kulübünün, Dzeko’yu kadrosuna dahil ederek rotasyonu genişletmek istediği ve 39 yaşındaki golcüye yıllık 600 bin euro maaş önerildiği ifade ediliyor. Ancak Dzeko’nun tercihi Fiorentina olarak öne çıkıyor.

DŽEKO’NUN İTALYA’YA OLAN İLGİSİ

Dzeko ve ailesinin İtalya’da yaşamayı tercih etmesinin, bu seçimin en büyük nedeni olduğu belirtiliyor. Dzeko, daha önce Bundesliga’da Wolfsburg forması giymişti. Fenerbahçe’de geçirdiği 2 sezon boyunca toplamda 99 maça çıkan Dzeko, bu karşılaşmalarda 46 gol atıp 18 asist yaptı.