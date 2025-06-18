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Dzeko, Fiorentina’ya İtalya’da gitti

EDİN DŽEKO’NUN FİORENTİNA İLE ANLAŞMASI

Fenerbahçe’den ayrılan Edin Dzeko, Serie A ekibi Fiorentina ile doğrulanan bir anlaşmaya vardı. İtalya’daki kulübüyle 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Dzeko,Türkiye’den İtalya’ya doğru yola çıktı.

DÜNYA GAZETELERİNDEN FLAŞ BİLGİ

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, Borussia Dortmund, Fiorentina ile anlaşmaya varan Dzeko için harekete geçti ve ona 1 yıllık sözleşme önerdi. Almanya’nın önde gelen kulübü, Dzeko’yu kadrosuna katmayı hedefliyor ve Boşnak oyuncuya yıllık 600 bin euro maaş teklif ettiği iddia ediliyor. Ancak Dzeko’nun Fiorentina’yı tercih ettiği vurgulanırken, ailevi sebeplerle İtalya’da yaşamaya daha sıcak baktığı ifade ediliyor. Dzeko, geçmişte Bundesliga’da Wolfsburg forması giydi.

FENERBAHÇE’DEKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe’de geçirdiği 2 sezonda toplamda 99 kez forma giyen Dzeko, bu süre zarfında 46 gol atarak 18 asist yaptı. Bu istatistikler, onun ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu gösteriyor.

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