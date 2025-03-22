Dzeko’nun Burun Sakatlığı Performansı Etkiledi

FATİH MAÇTA TRAJEDİ

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Bosna Hersek, deplasmanda Romanya ile mücadele etti. Bu karşılaşmada ilk 11’de yer alan takım kaptanı Edin Dzeko, talihsiz bir şekilde sakatlık yaşadı. Deneyimli golcünün burnu kırıldı ve ikinci yarının başında maça devam edemedi. Teknik ekip, Dzeko’nun yerine genç futbolcu Samed Bazdar’ı oyuna soktu.

DURUMU BELİRLENİYOR

Edin Dzeko’nun sağlığı hakkında yapılan ilk değerlendirmelere göre, durumunun detaylı muayene sonrasında netleşeceği bildiriliyor. İlk bulgular, tecrübeli futbolcunun iyileşme sürecinin uzun olabileceğine işaret ediyor. Dzeko’nun bir sonraki maçta forma giymesi ise oldukça düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Bosna Hersek’in kaptansız nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu. Dzeko’nun bir an önce sahalara dönmesi bekleniyor.