Dzeko’nun Fenerbahçe’de Geleceği Belirsiz

EDİN DŽEKO’NUN KALMA KARARI GÜNDEMDE

Fenerbahçe, 2023-24 sezonu kapsamında kadrosuna kattığı Bosnalı golcü Edin Džeko ile dikkatleri üzerine çekiyor. A Milli Takım’ın Macaristan karşısında elde ettiği zaferde büyük bir katkı sunan 39 yaşındaki efsane futbolcunun, kulüp kariyerinde önemli bir dönüm noktasına geldiği gözlemleniyor. Haliyle taraftarlar, “Džeko kalacak mı, yoksa yeni bir maceraya mı atılacak?” sorularını sormaya başladı.

FENERBAHÇE’DEN YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ

Sarı-lacivertli yönetim, Džeko’yu bırakma niyetinde değil. Yapılan haberlere göre, kulüp yönetimi, 4.2 milyon euroluk maaşında indirim talep ederek futbolcuya 1 yıllık yeni bir sözleşme önerdi. Teklif edilen rakam ise 3 milyon euro olarak belirlendi. Džeko’nun bu öneriyi kabul edip etmeyeceği ise taraftarlar arasında merak konusu haline geldi. Tecrübeli golcü, sahada performansıyla yaşlanmayı reddederken, yönetim mali bütçeyi dengelemekte zorlanıyor.

DŽEKO’NUN PREFERANSI FENERBAHÇE, AMA MLS İHTİMALI VAR

Džeko, kalbinde Fenerbahçe’yi taşıyor! Ancak, ülkesi Bosna’dan ve ABD’den gelen tekliflere rağmen önceliği yine de sarı-lacivertli kulüpte kalmak. Bosna’ya geri dönmeyi düşünmeyen kaptanın, MLS’ten çılgın bir teklif alması durumunda kararında değişiklik yapabileceği belirtiliyor. Taraftarlar ise “Kupa sözün var, bizi bırakma Džeko!” diyerek yıldız futbolcunun kalması için dualar ediyor.

DŽEKO’NUN MUHTEŞEM PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Džeko, 2748 dakika sahada kalarak 19 gol ve 7 asistle mükemmel bir performans sergiliyor. 39 yaşındaki Bosnalı yıldız, Fenerbahçe’nin hücum hattının en önemli isimlerinden biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor.