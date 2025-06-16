Dzeko’nun Yeni Takımı Fiorentina Olabilir

EDİN DŽEKO’NUN YENİ ADRESİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile yollarını ayıran Edin Dzeko’nun yeni takımı hala netleşmedi. Ancak İtalyan basını, Fiorentina’nın Dzeko’yu kadrosuna eklemek için güçlü bir hamle yaptığına dair çarpıcı bir iddia ortaya koydu. Haberde, Dzeko’nun İtalya’da yeniden forma giymeye olumlu baktığı ve Fiorentina ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı. Daha önce Roma ve Inter gibi önemli takımlarda oynayan Dzeko eğer Fiorentina’ya katılırsa, İtalya’daki üçüncü kulübüne merhaba demiş olacak.

FİORENTİNA’NIN RAKİBİ BOLOGNA

Fiorentina’nın yanı sıra Edin Dzeko için başka bir talip de mevcut. Geçen sezonun başarılı performansının ardından, bu yıl Serie A’da Avrupa ligleri dışında kalan Bologna da Dzeko ile iletişim halinde. Ancak, haberde Dzeko’nun bu süreçte tercihini Fiorentina’dan yana kullanmaya daha yakın olduğu ifade edilirken, transfer sürecindeki belirsizlik devam ediyor.