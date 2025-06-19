E-4B ‘Nighthwatch’ Uçağı, Washington’a İndi

UÇAĞIN GEÇİŞİ VE ANLAM IZAHI

Donald Trump’a ait olan nükleer saldırılara dayanıklı E-4B “Nightwatch” uçağı, İran’a yönelik olası askeri müdahale tartışmaları devam ederken Washington DC yakınlarına iniş yaptı. Uçak, Trump’ın Beyaz Saray’daki kriz toplantısından yalnızca birkaç saat sonra, Louisiana’dan havalanarak Maryland’deki Joint Base Andrews üssüne gece geç saatlerde ulaştı. Bu olağandışı uçuş rotası ve özel çağrı kodları, hareketin sıradan bir eğitim uçuşu olmadığını düşündürüyor.

KIYAMET GÜNÜ UÇAĞI HAKKINDA

E-4B uçağı, büyük acil durumlarda ABD Başkanı ve askeri liderlerin güvenliğini sağlamak için özel olarak tasarlandı. Nükleer patlamalar ve elektromanyetik saldırılara karşı dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. 111 kişilik kapasitesi olan bu uçak, havada yakıt ikmali yapabiliyor ve 35 saatten fazla uçma kapasitesine sahip. Ayrıca, gelişmiş iletişim sistemleri sayesinde dünyadaki tüm liderlerle anlık bağlantı kurabiliyor.

ASKERİ HAZIRLIKLAR VE TANSİYON ARTIŞI

Uçağın başkent yakınına taşınması, ABD’nin İran’a yönelik askeri müdahaleye hazırlandığı iddialarını güçlendiriyor. Son günlerde onlarca ABD savaş uçağı ve yakıt ikmal uçağının Avrupa’ya iniş yapması dikkat çekiyor. USS Nimitz uçak gemisi de Orta Doğu’ya yönlendirildi. ABD Savunma Bakanlığı, bölgeye ek askeri güç sevk edildiğini doğrularken, bu birliklerin “savunma amaçlı” olduğunu ifade ediyor. Trump’ın, İran’ın dini liderine yönelik “Nerede saklandığını biliyoruz” şeklindeki tehdidi de tansiyonu daha da artırıyor. Henüz resmi bir saldırı kararı verilmemiş olsa da, Washington’daki hareketlilik gözlerden kaçmıyor.