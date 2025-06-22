E-5’te Direksiyon Kaybetme, Kaza Oluştu

DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBOLDU

E-5 Karayolu Beylikdüzü bölgesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, yan yoldan anayola uçtu. Olayda toplamda üç araç kazaya karıştı ve yol, uzun bir süre boyunca trafiğe kapandı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, saat 14.45 civarında gerçekleşti.

OLAYA MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, M.D. kontrolündeki 34 TL 924 plakalı araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yol üzerinden anayola sürüklendi. Bu esnada seyir halindeki iki araca daha çarparak durabilen M.D. ve yanında bulunan D.Ç. araçta sıkıştı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Araç içerisinde sıkışan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

TRAFFIC YETKİNLİĞİ VE GÖRÜNTÜLER

Kaza sonrasında E-5 Karayolu’nda trafik, uzun bir süre Ankara istikametine yönüyle durdu. Araçlar yan yola yönlendirilirken bölgede yoğunluk oluştu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün yan yola uçma anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.