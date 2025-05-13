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E-5’te Korna Çalanı Tehdit Etti

E-5 KARAYOLU’NDA SÜRÜCÜYE TEHDİT

İstanbul Esenyurt’ta meydana gelen olayda, bir sürücü E-5 Karayolu’ndan yan yola geçmeye çalışan birçok vatandaşın önüne geçti. Söz konusu sürücü, kendisine korna çalan bir tır şoförüne önce hakaretler yağdırdı, sonrasında ise ölümle tehdit etti. Yaşanan anlar kamerayla kaydedildi. Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Karayolu Esenyurt bölgesinde gerçekleşti.

Bir kişi, ana yoldan yan yola geçmek için bekleyen araçların arasına daldı. Bu durum, kendisine korna çalarak tepki gösteren tır şoförü tarafından karşılandı. Bunun üzerine, trafik magandası aracından inerek şoförün yanına gitti. “Meslektaş olmasak seni öldürürdüm” diyerek tır şoförünü tehdit etti. Tartışmanın ardından trafik magandası aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar, tır şoförünün cep telefonuyla çektiği görüntülerle kaydedildi.

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