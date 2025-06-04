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E-5’te Trafik Kazası Yaşandı

E – 5 KARAYOLU AVCIKLAR MEVKİİNDE YAŞANAN TRAFİK KAVGASI

E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde seyir halindeki bir servise çarpan okul minibüsünün şoförü, ortalığı karıştırdı. Araç camının kırılmasıyla öfkelenen trafik magandası, bıçakla diğer araçtaki servis şoförüne saldırdı. Olayın detayları ise araç kamerasına yansıdı.

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ KAMERAYA YANSIDI

Olay, E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde Küçükçekmece istikametinde gerçekleşti. İddiaya göre, tali yoldan hızlı bir şekilde yola çıkan okul minibüsünün şoförü, şeridinde ilerleyen bir işyeri servisine çarptı. Bu çarpışmada aracında hafif maddi hasar oluşan trafik magandası, o anlarda korna çalarak tepki gösteren servis şoförüne küfür etmeye başladı. Bıçakla aracından inen kişi, diğer sürücünün yanına gelerek darp etmeye çalıştı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDİLDİ

Yaşanan bu olayın tüm detayları, araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Trafik magandasının saldırgan tavırları, bu görüntüler sayesinde anbean kaydedildi. Bu tür olaylar, trafikte yaşanan gerginliklerin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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