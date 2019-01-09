E-5’te trafik kazası

D-100 Karayolu Mecidiyeköy’de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik bir kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde kuyruklar oluştu.
Kaza D-100 Karayolu Mecidiyeköy katılımı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir aracın yoldaki araçları sıkıştırması sonucunda 4 araç birbirine girdi.
Kazada 1 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Şehitler Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğu sürüyor.
TRT