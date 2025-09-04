E.A. Balkonundan Saksıları Attı

OLAYIN GECİKİLMESİ

Esenyurt’ta psikolojik sorunları olduğu belirtilen 47 yaşındaki E.A., evini ateşe verme girişiminde bulundu. Kendini yok etmek isteyen E.A., ikna çabalarına direndiği için balkondan saksıları fırlatmaya başladı. Olay, sabah saat 09.30 civarında Pınar Mahallesi 1267. Sokak’ta gerçekleşti.

İNKAR VE YANGIN MÜDAHALESİ

E.A., tek başına yaşadığı evin balkonunu ateşe verdiği sırada elindeki bıçakla kendisine zarar vermekle birlikte aracılığıyla engel olmaya çalışanlara da zarar vermeye çalıştı. İhbar üzerine hemen bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. E.A., kendisini sakinleştirmek isteyen ekiplerle tartışarak balkondaki saksıları fırlatmaya devam etti.

SONUÇ VE TEDAVİ SÜRECİ

Balkondaki yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Ardından polis tarafından ikna edilen E.A., sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü. Olayla ilgili olarak gerekli inceleme başlatıldı.