E.A. Balkonundan Saksıları Attı

OLAYIN GECİKİLMESİ

Esenyurt’ta psikolojik sorunları olduğu belirtilen 47 yaşındaki E.A., evini ateşe verme girişiminde bulundu. Kendini yok etmek isteyen E.A., ikna çabalarına direndiği için balkondan saksıları fırlatmaya başladı. Olay, sabah saat 09.30 civarında Pınar Mahallesi 1267. Sokak’ta gerçekleşti.

İNKAR VE YANGIN MÜDAHALESİ

E.A., tek başına yaşadığı evin balkonunu ateşe verdiği sırada elindeki bıçakla kendisine zarar vermekle birlikte aracılığıyla engel olmaya çalışanlara da zarar vermeye çalıştı. İhbar üzerine hemen bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. E.A., kendisini sakinleştirmek isteyen ekiplerle tartışarak balkondaki saksıları fırlatmaya devam etti.

SONUÇ VE TEDAVİ SÜRECİ

Balkondaki yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Ardından polis tarafından ikna edilen E.A., sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü. Olayla ilgili olarak gerekli inceleme başlatıldı.

Kayseri’de Cami Tuvaletinde Bıçaklama

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir cami tuvaletinde bıçaklama sonucu F.P. ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine ulaştı. Saldırgan yakalandı.
Kütahya’da İki Araç Çarpıştı, Yaralı Var

Tavşanlı'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

