E.A., Dolandırıcılıkla Yargılanıyor, Dava Ertelendi

DAVANIN BEŞİNCİ KEZ ERTELENMESİ

Aydın’ın Efeler ilçesinde, yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kuyumcu E.A.’nın yargılandığı davada, sanığın duruşma günü avukat değiştirmesi ve mahkemeden süre talep etmesi sonucu dava beşinci kez ertelendi. Olay, 2021 yılında Hükümet Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kuyumcu E.A., kendisine emanet edilen altınları muhafaza etti ancak bir süre sonra alınan altınlar için sahibiyle iletişime geçilememeye başlandı. E.A.’nın dükkanını kapatması üzerine, dolandırıldığını düşünen müşteriler polise giderek şikayetçi oldu.

POLİS İNCELEMESİ VE ŞİKAYETLER

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yapılan şikayetler üzerine inceleme başlattı. Polis, kepengini açtıkları dükkanda değerli ziynet eşyalarını kayıt altına alarak tutanak düzenledi. İddiaya göre, mağdurlar için polise şikayette bulunan kuyumcu E.A., emniyete giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, toplamda 30 kişinin mağdur edildiği ve 15 kişinin resmi şikayetçi olduğu belirtildi.

CEZALAR VE İTİRAZLAR

Mahkeme, sanığı ‘güveni kötüye kullanma’ suçundan toplam 18 yıl 9 ay hapis ve 225 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Ancak dosya, hem sanık hem de mağdur avukatlarının itirazıyla İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. İstinaf mahkemesi verilen cezayı yeterli bulmayarak kararı bozdu ve dosya yeniden Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Sanık E.A., önceki duruşmalarda mağdurlar tarafından tehdit edildiğini iddia ederek mahkemeye ses kayıtları sundu; fakat bilirkişi incelemesi bu iddialara dair herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

YENİ AVUKATLA DAVA İLERLEYEMİYOR

Son duruşmada yeni bir avukatla mahkemeye çıkan sanık, davanın beşinci kez ertelenmesine neden oldu. Yeni avukatın süre talebi üzerine duruşma, 10 Temmuz 2025’e ertelendi.