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E.A., Düğünde Bağlama Çalarken Yakalandı

FİRARİ HÜKÜMLÜ DÜĞÜNDE YAKALANDI

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A., jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonla düğünde bağlama çalarken yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından, E.A.’nın ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ve ‘hükümlü ve tutuklunun kaçması’ suçlarından hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Yapılan çalışmalar sonucunda E.A.’nın bir düğün salonunda bulunduğu belirlendi. Düğün salonuna düzenlenen operasyonda, firari hükümlü E.A., bağlama çalarken yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan E.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARI

Mahkemeye çıkarılan E.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.’nın yakalanması, jandarmanın kararlılığını ve suçla mücadele konusundaki hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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