E.A. Gözaltına Alındı, Bebek Cesedi Bulundu

BEBEK CENAZESİ BULUNDU

Beşiktaş’ta, vücudunda yanık ve kesik izleri bulunan bir bebek cesedi çöp konteynerinin yanına bırakıldı. Olay, Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak’ta dün saat 06.00 sularında gerçekleşti. Belediye ekipleri çöpleri toplarken, çöp konteynerinin yanında bir bebek cesediyle karşılaştı.

ANNENİN GÖZALTINA ALINMASI

Durumun acil sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede, hayatını kaybeden bebeğin vücudunda yanık ve kesik izleri bulundu. Yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği belirlenen bebeğin cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bebeğin annesi E.A. gözaltına alındı. Annenin emniyetteki işlemleri süregeldiği belirtildi.