E.A. Kaçtı, Çeteden Kurtuldu.

KAÇIRILMA VE KANDIRILMA OLAYI

Adana’da 28 yaşındaki E.A. işsiz olmanın getirdiği zorluklar nedeniyle sosyal medya üzerinden tanıştığı kişiler tarafından borsa ve kripto yatırımından haftalık 90 bin TL kazanç vaadiyle kandırıldı. Zorla tutulduğu evden kaçan E.A., bu durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

ADANA’YA DAVET VE ZORLA TUTULMA

Kahramanmaraş’ta yaşayan E.A., sosyal medya aracılığıyla tanıştığı kişilerce Adana’ya davet edildi. Çete üyeleri tarafından taksiyle Adana’ya getirilen E.A., Gürselpaşa Mahallesi’nde bir eve yerleştirildi. Burada E.A.’dan banka hesabı açması, yeni bir telefon hattı alması ve borsa ile kripto hesaplarına para yatırması istendi. E.A., durumu sorgulamaya başladığında çete üyeleri evden çıkmasına izin vermedi.

FİRAR VE OPERASYON

Sabaha karşı kaçmayı başaran E.A., polise giderek yaşadıklarını anlattı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine eve operasyon yaptı. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 çelik yelek, 2 dizüstü bilgisayar ve birçok cep telefonu ele geçirildi.

GÖZALTILAR VE ADLİ SÜREÇ

Evde bulunan Y.G. (41), F.B. (32), A.E. (28), H.A. (29), S.İ. (23), S.O. (25), M.A. (29) ve 18 yaşından küçük bir kişi gözaltına alındı. Çete elebaşı D.K. (24) ise farklı bir adreste yakalandı. D.K.’nın 25 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Suçlamaları reddeden çete üyeleri, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 1 kadın ve 8 şüpheli tutuklandı.