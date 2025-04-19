E. A. Ziyaret Etti, Durumunu Sordu

Ak Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, hastanede tedavi gören TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i ziyaret etti. Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Efkan Ala, ziyareti sırasında Önder’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

DUALARIMIZLA SAĞLIĞINA KAVUŞACAK

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Ak Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, “Sürecin başından beri Türkiye tek yürek oldu. Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Ticaret Bakanlığımız ile gerekli her şeyi zamanında yaptık. Şimdi de bütün duamız, temennimiz kendisiyle birlikte. Sırrı Süreyya Önder’in bugüne kadar başkalarını hayata tutundurmak için çalışan kalbi, bundan sonra da kendisini hayata tutundurmak için atmasını temenni ediyoruz. Dualarımız onunla. Sağlık durumu hakkında kesin bir açıklama yapma yetkinliğimiz yok, ancak aldığımız bilgilere göre durumu stabil devam ediyor. Her zaman bu konu riskli, bu nedenle sağlık çalışanlarımızın, hocalarımızın değerlendirmelerini takip etmek lazım. Fakat bütün hastane çalışanlarının ortaya koyduğu performansta, ‘herkes elinden geleni yapmış’ anlayışıyla müsterihiz. Dualarımız ve temennilerimiz kısa zamanda sağlığına kavuşmasıdır. Kalbinin artık kendisini hayata devam ettirmesi için atmasını diliyoruz. Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bundan sonraki sürecin hep lehine gelişmesi için dua ediyorum” şeklinde konuştu.