E. Afyoncu, Türk Tarihçi ve Akademisyen

ERHAN AFYONCU’NUN HAYATI VE AKADEMİK YOLCULUĞU

Erhan Afyoncu, hem medya hem de akademi camiasındaki etkili rolüyle toplumsal dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Onun hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, bilimsel çalışmalarının yanı sıra kamusal alandaki yaklaşımlarını da merak ediyor. İşte Erhan Afyoncu ile ilgili detaylar.

ERHAN AFYONCU KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Erhan Afyoncu, Türk akademi ve medya dünyasında tarih alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken önemli isimlerden biridir. 20 Temmuz 1967 yılında Tokat’ta doğmuş olan Afyoncu, eğitim hayatını Marmara Üniversitesi’nde tamamlayarak akademik kariyerine adım atmıştır. Yıllar içinde doçentlik ve profesörlük unvanları elde eden Afyoncu, üniversite bünyesinde gerçekleştirdiği dersler, televizyon programları ve gazetelerdeki yazılarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başarmıştır. 2016 yılından beri Milli Savunma Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır.

KİŞİSEL HAYATI VE MENŞEİ

Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun yaşı birçok kişi tarafından sorgulanıyor. 2025 yılı itibarıyla 58 yaşında olacak olan Afyoncu, akademik kariyerinin yanı sıra medyada yer aldığı programlar ve tarih konusundaki yazılarıyla tanınmaktadır. Tokat doğumlu olan Afyoncu, burada ilk ve orta öğrenimini tamamladı. Bu şehir, onun akademik yolculuğunun başlangıç noktası olarak öne çıkıyor.

Erhan Afyoncu, tarihçi Fatma Afyoncu ile evlidir ve bu evlilikten üç çocukları bulunmaktadır. Yoğun akademik ve mesleki yaşamına rağmen ailesine gösterdiği önemle tanınan Afyoncu, özel hayatını kamuoyundan uzakta ve sade bir şekilde sürdürmeyi tercih ediyor.