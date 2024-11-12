e-Arşiv Fatura Düzenleme Zorunluluğu!

YENİ DÜZENLEMELERLE e-FATURA SİSTEMİ’NE GEÇİŞ

e-Fatura ve e-arşiv fatura sistemine dahil olmayan mükellefler, 1 Ocak 2025 itibarıyla, vergiler dahil toplam tutarı 3 bin lirayı aşan faturaları, 1 Ocak 2026’dan itibaren ise tutar sınırı olmaksızın e-arşiv fatura düzenlemek zorunda kalacak. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DÜZENLEMELERLE ELEKTRONİK BELGE KOLAYLAŞIYOR

Bakanlıktan elde edilen bilgilere göre, tebliğle, vergi mükellefleri tarafından kullanılan ancak henüz elektronik belge olarak düzenlenemeyen gider pusulasının elektronik ortamda düzenlenmesi kolaylaştırılıyor. Artık belgenin taraflarca ıslak imzayla imzalanması yerine, tarafların bilgileri elektronik ortamda ya da iletişim araçlarıyla doğrulanabilecek. Aynı şekilde, elektronik ortamda düzenlenebilen müstahsil makbuzunun da işlemleri kolaylaştırılıyor. Bunların yanı sıra, finansman şirketleri, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları da banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi işlemlerine dayanarak e-dekont düzenleyebilecek.

YENİ ZORUNLULUKLAR GELİYOR

Risk analiz çalışmalarının etkinliğini artırmak ve muhasebe süreçlerini iyileştirmek amacıyla, e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin düzenleyeceği faturaların, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla vergiler dahil toplam tutarının 3 bin lirayı aşması durumunda, 1 Ocak 2026’dan itibaren tutarına bakılmaksızın e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi zorunlu hale geliyor.

İZLEME SİSTEMİ VE CEZALAR

Ayrıca, inşaat demiri üretimi ve ithalatı sürecinin elektronik olarak izlenebilmesi amacıyla mükelleflerden, brüt satış hasılatı 1 milyon liranın üzerinde olanların e-irsaliye uygulamasına dahil olma yükümlülüğü bulunuyor. Elektronik belge uygulamaları için özel entegratörler de belirli mevzuat ve teknik düzenlemelere uymak zorunda. Eksiklik tespit edilen özel entegratörlere özel usulsüzlük cezası kesilecek ve eksikliklerin giderilmesi istenecek. Süre içerisinde eksiklikleri gidermeyenlerin özel entegratörlük izinleri GİB tarafından iptal edilebilecek. Aynı düzenlemeler, doğrudan kendi bilgi işlem sistemleri aracılığıyla elektronik belge uygulamalarını kullanan mükellefler için de geçerli.