E-Arşiv Uygulamalarında Yeni Dönem

MEVCUT DÜZENLEME YENİ BİR DÖNEM BAŞLATIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 3 bin lira üzerinde olan faturanın e-arşiv şeklinde düzenlenmesini zorunlu kıldı. Bu karar, elektronik belge uygulamalarında önemli bir dönüşüm sağlama hedefliyor. Yeni düzenlemeler, alışverişlerin ve ticari faaliyetlerin dijital ortama aktarılması açısından kritik bir adım oluşturuyor.

YENİ UYGULAMALARLA SÜREÇ KOLAYLAŞACAK

Ayrıca, elektronik belgelerin kullanımını artırmak ve işlemleri kolaylaştırmak amacıyla yeni düzenlemeler getirildi. Bu adımlar, yazılı belgelerin dijitalleşmesi ve verimliliğin artırılması açısından gereksinim duyulan bir konu olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki süreçte e-arşiv uygulamaları, ticari işlemlerde önemli bir rol oynayacak.