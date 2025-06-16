E.B., Şampiyonluk Hedefi İçin Çalışıyor

ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN AÇIKLAMALARI

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un teknik direktörü Emre Belözoğlu, İspanyol basınından AS’a özel bir röportaj verdi. Bu röportajda Fenerbahçe ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu, “Bir gün teknik direktör olarak, Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte şampiyonluk deneyimini yaşayacağım. Bundan hiç şüphem yok.” ifadelerini kullandı.

LİGDEKİ DURUMU DEĞERLENDİRİYOR

44 yaşındaki teknik adam, sezonu değerlendirdiği sırada, “Bu ligde birçok gerçek var ve bunlara uyum sağlamak zorundasınız. Bizim gibi takımlar, özellikleri nedeniyle daha savunma odaklı plana ihtiyaç duyarlar.” şeklinde konuştu. Geldiği dönemde takımlarının eksikliklerine dikkat çeken Belözoğlu, “Sağlam bir savunma oluşturmak ve rakiplere karşı planlarımızı net ve uygulanabilir hale getirmek için çalıştık ve bu fark yarattı.” dedi.

EV SAHİPLİĞİ YAPAN PERFORMANS

Deplasmanda iyi bir performans gösterememelerine rağmen, evlerinde üst üste birkaç maç kazanmanın, kendilerini daha rahat bir konuma getirdiğinin altını çizen genç teknik adam, “Ancak bu, bizi daha rahat bir konuma getirmekte belirleyici oldu.” şeklinde ifade etti.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Fenerbahçe’nin son yıllarda şampiyon olamaması hakkında sorulan bir soruya ise, “Fenerbahçe’yi seven herkes, her yıl şampiyon olmasını ister. Oyuncu olarak geçirdiğim yıllarda Fenerbahçe’ye olan sevgim daha da arttı. Eminim ki bu şampiyonluk yakında gelecek.” yanıtını verdi. Emre Belözoğlu, “Bir gün teknik direktör olarak, Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte şampiyonluk deneyimini yaşayacağım. Bundan hiç şüphem yok.” sözleriyle de görüşlerini pekiştirdi.