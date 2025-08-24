E. B. Trabzonspor’u Tebrik Etti

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRME

Hesap.com Antalyaspor’un teknik direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor’a deplasmanda 1-0 yenildikleri maçtan sonra basın toplantısında, galibiyetten dolayı Trabzonspor ve teknik direktör Fatih Tekke’yi tebrik etti. Belözoğlu, maçın her iki yarısında farklı bir performans sergilediklerine dikkat çekerek, “İlk yarıda rakibine saygı duyan ve rakibini çalışmış bir takım vardı sahada ama fazlasıyla, her şeyin bir sınırı olduğunu düşünüyorum. Saygının da bir sınırı olması gerekiyor” dedi. Ayrıca, Trabzonspor’un dinamik oyuncularına karşı 2-2-6 ve 2-4-4 yerleşimlerine karşı stratejiler geliştirdiklerini ama ilk yarıda takımlarının sergilediği oyunun kendilerine yakışmadığını ifade etti.

İKİNCİ YARI PERFORMANSI

Belözoğlu, ikinci yarıda oyunlarının kendileri adına daha iyi olduğunu belirterek, “Orada beraberliği yakalayabilirdik. Sanki oyunun hakkı biraz daha ikinci yarıda beraberlikti, pozisyon da vermedik. Ama ne olursa olsun karşınızda Trabzonspor var. İki tane 6 puanlı takımın maçı. Biz sezona iyi başladık, onlar da iyi başladı” şeklinde konuştu. Bu maçtan dersler çıkaracaklarının altını çizen teknik direktör, alınan puanların, hedeflerin önemini vurguladı ve sezonun ilerleyen dönemlerinde tecrübelerinin kendilerine yol göstereceğini belirtti.

TRANSFERE YENİ OYUNCULAR GEREKİYOR

Belözoğlu, ekibinin yeni oyuncularla birlikte henüz 15-20 antrenman yapamadığını ifade ederek, “6 puan harika. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Biz cesur oynamak zorundayız. Benim takımlarım böyle olmalı. Yeni oyunculara ihtiyacımız var” dedi. Eski oyuncularıyla ilgili de eleştirilerde bulunan Belözoğlu, “Buradan gitmeye çalışan eski oyuncularımızın çok küçük meblağlara takılıp, buraya gelen oyuncuların lisansını çıkartmamak adına özellikle bunu bilerek yapmalarını onlara hiç yakıştıramıyorum” şeklinde konuştu. Yönetimin transfer yasağı ile ilgili yaşadığı sorunlara da dikkat çeken Belözoğlu, geçmişte Antalyaspor’da oynamış her futbolcunun burada emeği olduğunu belirtti.