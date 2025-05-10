E. C. Çok Önemli Bir Maç

EL CLASICO’NUN ÖNEMİ

İspanya 1. Futbol Ligi’nde (La Liga) sezon sonuna dördüncü hafta kala, yarın oynanacak Barcelona ve Real Madrid karşılaşması, şampiyonun belirlenmesinde büyük önem taşıyor. El Clasico, Barselona’daki Montjuic Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşecek. Bu kritik maç öncesinde La Liga’nın lideri durumda bulunan Barcelona’nın 79, ikinci sıradaki Real Madrid’in ise 75 puanı mevcut.

TEKNİK DİREKTÖRLERİN AÇIKLAMALARI

Her iki takımın teknik direktörleri, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona karşısında Arda Güler’in ilk 11’de yer alma ihtimalini dile getirerek, “Rodrygo takıma döndü, iyi durumda. Arda gibi o da oynayabilir. Çok opsiyon var.” ifadesini kullandı. Ancelotti, duraklama toplarındaki tehlikeleri hatırlatılınca, “Arda ve Modric gibi iki çok iyi duran topları kullanan futbolcumuz var. Yarın önemli bir maç olacak ve çok önemli isimler var. Eğer oyuncular beni dinlerse, her şey iyi olacak.” yorumunu yaptı. Ayrıca, Arda’nın El Clasico’da ilk 11’de oynayacağını yakın çevresine bildirdiği öğrenildi. Milli futbolcu, bu sezon La Liga’da 10’u ilk 11 olmak üzere toplam 24 maçta yer alarak 945 dakika sahada kaldı ve 3 gol atmayı başardı.

ANCA BİR DEĞERLENDİRME

İspanyol basınında, Real Madrid’deki son El Clasico maçı olacağı ve sezon sonunda takımdan ayrılacağı öne sürülen Ancelotti’ye, Bayer Leverkusen’in teknik direktörü Xabi Alonso hakkında bir soru yöneltildi. Ancelotti, “Haberleri okudum. (Xabi) Büyük işler çıkardı. Onun için tüm kapılar açık.” yanıtını verdi. Ancelotti, takımının motivasyonunun yüksek olduğunu, zor bir maç olacak olmasına rağmen Barcelona’yı yenebileceklerini de belirtti.

BARCELONA’NIN HAZIRLIKLARI

Diğer yandan, Barcelona Teknik Direktörü Hans Dieter Flick, hafta içerisinde Inter’e 4-3 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi’nden elenmelerinin yarattığı üzüntünün kolay atlatılmadığını, fakat El Clasico için hazır olduklarını ifade etti. Flick, “İyi gidiyoruz. Inter yenilgisinden sonra herkes bunun kolay olmadığını biliyor ama doğru yoldayız. Önümüzdeki iki haftada neler yapmak istediğimizi konuştuk. Dört maç kaldı. El Clasico önemli. Ne kadar iyi oynayabildiğimizi göstermeliyiz. Kendinize güvenmelisiniz ve oyuncular çok iyi durumda.” şeklinde konuştu.

Barcelona, bu sezon ezeli rakibi Real Madrid’i La Liga’daki ilk maçında Santiago Bernabeu’da 4-0 yenmiş, Suudi Arabistan’da düzenlenen İspanya Süper Kupası’nda 5-2’lik bir galibiyetle kupayı kazanmış ve Kral Kupası finalinde de rakibine 3-2’lik üstünlük sağlamıştı. El Clasico’nun toplamda 260 kez oynandığı günümüzde, Real Madrid’in 105, Barcelona’nın 103 galibiyeti bulunurken, 52 maç ise beraberlikle sonuçlanmış durumda.