E.Ç., Furkan’ı Bıçaklayarak Öldürdü

KIRŞEHİR’DE BİÇAKLI KAVGA

Kırşehir’de gerçekleşen bir kavgada, husumetli olduğu E.Ç. (24) tarafından bıçaklanan Furkan Düzgün (18) hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde Bağbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. E.Ç. ve Furkan Düzgün arasında başlayan bir tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşüyor.

OLAYIN SEYRİ

Kavga sırasında E.Ç., yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Furkan Düzgün’ü bıçaklıyor. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrılıyor. Düzgün, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıyor. Her ne kadar doktorlar elinden geleni yapsa da, Düzgün kurtarılamıyor. E.Ç. ise olay sonrası gözaltına alınıyor.

TRAJİK DOĞUM GÜNÜ

Bıçaklanarak hayatını kaybeden Furkan Düzgün’ün, bugün doğum günü olduğu öğreniliyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.