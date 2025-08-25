E.Ç. Ve H.K. Tutuklandı, Olay Sürüyor

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Kırşehir’de yaşanan bir kavgada, husumetli olduğu Furkan Düzgün’ü bıçaklayarak öldüren E.Ç. (24) ile kavgaya karıştığı tespit edilen H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay, dün gece saatlerinde Bağbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. E.Ç. ve Furkan Düzgün arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. E.Ç., yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Furkan Düzgün’ü bıçakladı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevrede bulunanların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düzgün, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Düzgün, hayata döndürülemedi. Olayın ardından E.Ç. gözaltına alındı.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN GELEN İFADELER

Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, E.Ç. ile kavga eden ve şüphelinin arkadaşı olduğu belirlenen H.K. de yakalandı. E.Ç. ve H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.