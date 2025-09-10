E.C. Ve Oğlu A.C. Tutuklandı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde, husumetli oldukları komşuları Ahmet ve Mehmet Şahin kardeşlere av tüfeğiyle saldıran E.C. ve oğlu A.C., gözaltına alındı ve tutuklandı. Olay, 7 Eylül tarihinde saat 14.00 civarında, Acıgöl ilçesi Topaç köyü Karapınar yolu üzerinde gerçekleşti. E.C. ve oğlu A.C., araçlarıyla seyahat ettikleri sırada, husumetli oldukları komşuları Ahmet Şahin ile kardeşi Mehmet Şahin’in bulunduğu otomobili takip etmeye başladı.

ŞİDDET KULLANIMI VE KAÇIŞ

Baba ve oğlu, bir süre sonra kardeşlerin araçlarının önünü kesti. İkili, araçtan inerek av tüfeğiyle ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin incelemesi sonucunda, Ahmet ve Mehmet Şahin kardeşlerin yaşamını yitirdiği tespit edildi. E.C. ve A.C., olaydan sonra kaçmaya çalıştıkları sırada Topaç köyünde bir kaza geçirdi. E.C., hastaneye kaldırılırken, oğlu A.C. gözaltına alındı.

YASAL SÜREÇ VE DEFİN İŞLEMLERİ

E.C.’nin hastanede tedavisinin ardından, baba ve oğul, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan iki şüpheli, ilçedeki yargı sürecinin başlatılmasını sağladı. Ölen iki kardeş ise Acıgöl ilçesinde toprağa verildi.