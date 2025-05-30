E.D., Boşandım, Mutluyum Dedi.

BOŞANMA SONRASI ÖZGÜRLÜK TURU

E.D. adlı kadın, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde boşandığı eşinin ardından yüzünü maske ile gizleyerek arabasıyla şehirde “Boşandım, mutluyum” yazılı afişle şehir turu attı. E.D., 3 yıl önce sevdiği biriyle evlenmiş ancak sanal kumar oynaması sonucu boşanma sürecine girmiş. Dava süreci yaklaşık 10 ay sürdü ve sonunda E.D. özgürlüğünü kutlamak için arabasını süsleyerek şehir merkezinde kutlama etkinliği düzenledi.

KADINLARA YÖNELİK TOPLUMSAL BASKILAR

Toplumsal baskılardan dolayı yüzünü gizleyen E.D., “Toplumsal baskılarımız özellikle kadına yönelik çok yüksek, insanlar kendi özgürlüğünü kutlamaktan çekiniyor. Ben herkese bir ışık olmalıyım diye düşündüm. Özgürlüğüme çok düşkünüm ve çok mağduriyete uğradım maddi açıdan, kaybolup giden miktar benim çocuğumun rızkıydı” diye ifade etti.

KUMAR KAYIPLARI VE SORUMLULUK

E.D., sanal kumar nedeniyle evliliğinin sona erdiğini belirtti. “Boşanmak için hiçbir şey almadan ayrılmayı kabul etmem gerekti. Kaybettiğim miktarı boşa sayarak özgürlüğüme kavuşmayı tercih ettim. Toplumda kadınların boşanma sonrası dedikodu malzemesi olması beni rahatsız ediyor. Kumar siteleri bir yuvayı yıkıyor ve daha kötü sonuçlara neden olabiliyor. Bugün benim yuvam yıkıldı, kumar yüzünden maddi zarar gördüm” şeklinde konuştu.