E-Defter Süresi Uzatıldı: GİB Açıklaması

ELEKTRONİK DEFTERLERİN SÜRELERİ UZATILDI

Elektronik defterlerin yaratılma ve imzalanma süresi ile elektronik defter ve berat dosyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenme süreleri uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan bilgiye göre, 3 Haziran 2025 tarihli ve 189 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile e-Defter uygulamasına dahil olanların, 10 Haziran 2025 günü sona ermesi gereken e-Defterlerin oluşturma ve imzalama süreleri değiştirildi.

YENİ SÜRELER AÇIKLANDI

Belirtilen tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterler için aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yükleme süreleri de uzatıldı. 16 Haziran 2025 tarihine, yani 14 Haziran 2025 tarihinin resmi tatile denk gelmesi sebebiyle, e-Defterlerin süreleri 23 Haziran 2025 Pazartesi günü sonuna kadar devam edecek. Bu kapsamda yüklenme süreleri de otomatik olarak güncellendi.