E-Defter Süresi Uzatıldı: GİB Açıklaması

ELEKTRONİK DEFTERLERİN SÜRESİ UZATILDI

Elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süreleri ile elektronik defter ve berat dosyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi’ne yüklenme süreleri uzatıldı. GİB tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 Haziran 2025 tarihli ve 189 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri çerçevesinde, elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 10 Haziran 2025 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin süreleri uzatıldı.

SON TARİHLER HAKKINDA YENİ DÜZENLEMELER

Yapılan düzenlemeye göre, e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi’ne yüklenmesi gereken elektronik defter ve berat dosyalarının yüklenme süreleri de 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar uzatıldı. Ayrıca, 14 Haziran 2025 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle, bu süre 23 Haziran 2025 Pazartesi günü sonuna kadar devam edecek.