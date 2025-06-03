E-Defter Süresi Uzatıldı, GİB Duyurdu

ELEKTRONİK DEFTER SÜRELERİ UZATILDI

Elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süreçleri, ayrıca elektronik defter ve berat dosyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Bilgi İşlem Sistemine yüklenme süreleri uzatıldı. GİB tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 Haziran 2025 tarihli ve 189 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, elektronik defter (e-Defter) uygulamasından faydalananların 10 Haziran 2025 tarihine kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterler için bu süre uzatıldı.

YENİ TARİHLER BELLİ OLDU

Yenilenen takvimle birlikte, e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar devam edecek. Bunun yanı sıra, aynı tarihe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken elektronik defter ve berat dosyalarının yüklenme süresi de uzatıldı. Özel bir durum nedeniyle 14 Haziran 2025 tarihinin resmi tatile rastlaması, bu sürecin 23 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar sürmesini sağladı.