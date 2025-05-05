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E. Dzeko’dan İlginç Bir Mesaj Geldi

Edin Dzeko’dan Dikkat Çeken Açıklama

Fenerbahçe’nin 39 yaşındaki Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Dzeko, hesabından “Kendinizi her zaman çözümün bir parçası olarak geliştirin, problemin değil.” şeklindeki ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti. Bu paylaşım, sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırırken, sözlerin hangi bağlamda yazıldığı taraftarlar arasında merak uyandırdı.

Edin Dzeko’nun Performansı

Fenerbahçe’deki Başarısı

Fenerbahçe’de bu sezon 50 maça çıkan Dzeko, bu karşılaşmalarda 20 gol kaydederken, 8 de asist yaptı. Ancak, golcünün kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olmasi, Fenerbahçe’nin Dzeko ile gelecek sezon için devam edip etmeyeceği konusunda belirsizlik yaratıyor. Dzeko’nun bu durumuna resmi bir açıklama gelmemesi, taraftarlar arasında belirsizlik dolu bir atmosfer yaratıyor.

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