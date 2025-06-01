E. Dzeko, Fenerbahçe’de 21 Gol Attı

EDİN DZEKO’NUN FENERBAHÇE PERFORMANSINA GÖSTERİLEN İLGİ

Fenerbahçe’den ayrılan Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, sarı-lacivertli formayı giydiği 2 sezonda 99 maça çıkarak 46 gol ve 18 asistle dikkat çekiyor. Dzeko, Fenerbahçe’ye 2023-2024 sezonunun yaz transfer döneminde katıldı ve sezon sonu itibarıyla takımdan ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin önemli transferleri arasında yer alan Dzeko, Süper Lig ile Avrupa kupalarında takımın gol yükünü başarıyla üstlendi.

SÜPER LİG’DE GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

39 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de 71 maçta, UEFA Konferans Ligi elemeleri ve grup aşamasında 10, Avrupa Ligi’nde 12, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 olmak üzere toplamda 99 maçta forma giydi. Bu süreçte Dzeko, 46 gol atarken, 18 asist yaptı. İlk sezonunda 38 maçın 36’sında sahada bulunan Dzeko, bu müsabakalardan 34’ünde ilk 11’de başladı ve Kadıköy’de ilk lig maçında 2 gol attı. Dzeko, sezonu 21 golle tamamlayarak gol krallığında 2. sırada yer aldı.

İLK RESMİ MAÇINDAN GOLLE AYRILDI

Fenerbahçe, sezona UEFA Konferans Ligi elemeleriyle giriş yaparken, Edin Dzeko Zimbru ile oynanan karşılaşmada takım kaptanı olarak yer aldı. Maçın 61. dakikasında gol atarak ilk resmi maçında gol sevinci yaşadı. Deneyimli oyuncu, Konferans Ligi’nde 10 maçta forma giyerek 4 gole katkı sağladı.

HAT-TRİCK BAŞARISI

Dzeko, 2023-2024 sezonunda Pendikspor ile yapılan 5-0’lık mücadelede hat-trick yaparak kariyerinde bir maçta 3 gol atan takımlar arasına Fenerbahçe’yi de ekledi. Ocak ayında Kadıköy’de Konyaspor’u 7-1 yenen müsabakada da 3 gol atarak bu başarıyı bir kez daha gösterdi. Dzeko, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile oynanan maçta attığı 3 golle takımına büyük katkı sağladı.

GOL ATTIĞI TAKIMLAR VE SAKATLIKLAR

Süper Lig’de 2 sezonda 22 farklı takıma karşı 20’sine gol atan Dzeko, Avrupa kupalarında ise 7 takım filelerini havalandırdı. En fazla golleri Çaykur Rizespor’a atan Dzeko, bu takım karşısında 5 gol kaydetti. Dzeko, Gaziantep FK’ya karşı da 4 gol atarak önemli bir performans sergiledi.

FEDAKARLIKLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Sakatlıklarına rağmen gösterdiği mücadele ile dikkat çeken Dzeko, 15 Aralık 2024’te Başakşehir maçı sırasında kaşı yarılmış olmasına rağmen mücadeleye devam etti. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht karşısında 11’de başlayan Dzeko’nun maç sonrası elinde kırık tespit edildi. 21 Mart tarihinde ise burnu kırılarak mücadeleye özel bir maske ile devam etti. Tüm bu sakatlıklara rağmen maç kaçırmadan sezonu tamamladı.