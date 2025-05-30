E. Dzeko, Fenerbahçe’ye Veda Etti

EDIN DZEKO VEDASINI DUYURDU

Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forvet oyuncusu Edin Dzeko, sosyal medya platformu üzerinden gerçekleştirdiği bir paylaşım ile sarı-lacivertli kulübe veda ettiğini açıkladı. Bu durum, futbol severler arasında dikkat çekti ve oyuncunun geleceği hakkında çeşitli spekülasyonlar başlattı.

YENİ BAŞLANGIÇLARA YOL ALIYOR

Dzeko, henüz detayları paylaşmasa da bu veda ile birlikte yeni bir başlangıca yönelmek istediğini ifade ediyor. Kulüpteki kariyeri boyunca gösterdiği performansla dikkat çeken Dzeko, taraftarları ve kulüp için önemli bir oyuncu oldu.

TARAFTARDAN DUYGUSAL REAKSİYONLAR

Sosyal medyada, Dzeko’nun veda paylaşımı üzerine taraftarlardan duygusal mesajlar geldi. Birçok fan, Dzeko’nun katkılarını takdir ettiğini belirtirken, ayrılığın kendileri için zor olduğunu dile getirdi. Fenerbahçe camiasında maçlarını özleyeceklerini vurgulayan pek çok mesaj yer aldı.