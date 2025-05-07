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E.E. Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçundan Yakalandı

KAÇAK ŞAHIS YAKALANDI

Erzincan’da “cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan toplamda 31 yıl 1 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. isimli kişi yakalandı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yakalamanın nasıl gerçekleştiği detaylandırıldı.

EMNİYET AÇIKLAMASI

Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince; cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 31 yıl 1 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen E.E. isimli şahıs yakalanmış olup tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir.” denildi.

Bu gelişme, emniyetin asayişi sağlama ve aranan şahısları yakalama konusundaki çabalarının bir ürünü olarak değerlendiriliyor.

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