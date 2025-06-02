E. Erdoğan, Kızılay’a Kurban Vekaleti Verdi

EMİNE ERDOĞAN KURBAN VEKALETİNİ KIZILAY’A TESLİM ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kurban vekaletini Türk Kızılay’a teslim etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz’ı kabul eden Erdoğan, burada önemli bir adım attı. Görüşme sırasında, Emine Erdoğan kurban vekaletini, ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılması amacıyla Türk Kızılay’a aktardı.

KIZILAY’IN İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİNE VURGU

Emine Erdoğan, Türk Kızılay’ın yürüttüğü insani yardım faaliyetlerine her platformda destek verdiğini ifade ederek, “Ulusal ve uluslararası insani yardımın önemi büyüktür.” dedi. Ayrıca, mazlum coğrafyalara yapılan yardımların umut oluşturmaya devam ettiğini dile getirdi. Görüşmede Türk Kızılay’ın ulusal ve uluslararası çalışmaları hakkında bilgiler veren Fatma Meriç Yılmaz, bu destek için Emine Erdoğan’a teşekkür etti. Günün anısına, üzerinde “Hilal-i Ahmer Çiçek Günü”nü anlatan eski zamanlara ait fotoğrafların yer aldığı bir tablo hediye etti.

KIZILAY’IN KURBAN BAĞIŞI KAMPANYASI

Türk Kızılay, bu yıl “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla başlattığı kampanyayla kurban bağışlarını Gazze-Filistin başta olmak üzere Türkiye dahil 23 ülkede milyonlarca kişiye ulaştırmayı hedefliyor. Kızılay, kurban vekaleti bağışları aracılığıyla yurt içindeki ve dışındaki ihtiyaç sahiplerine gıda ve maddi destek sağlıyor.