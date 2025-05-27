E-faturalarında Yeni Dönem Başladı. Devlet Desteği Kademeli Uygulanacak

YENİ ELEKTRİK FATURASI DÖNEMİ

Elektrik faturalarıyla ilgili yeni bir dönem başladı. Devlet desteği, artık tüm abonelere sabit bir şekilde sağlanmayacak, bunun yerine aylık elektrik tüketim miktarına göre kademeli olarak uygulanacak. Bu çerçevede belirlenen tüketim sınırını aşan aboneler, faturalarının tamamını odaklanarak ödeyecek. Belirlenen sınırın altında kalanlar ise devlet desteklerinden yararlanmaya devam edecek.

KONUT ABONELERİ İÇİN YENİ SINIR

Yeni düzenlemeye göre, konut aboneleri için elektrik tüketiminde 417 kilovatsaat sınırı belirlendi. Bu sınırın altında kalan aboneler, devlet desteğinden faydalanmaya devam edecek. Ancak bu sınırı aşanlar, destekten yararlanamayacak. Ortalama konut tüketimi aylık olarak 200 kilovatsaat olarak hesaplanırken, 417 kilovatsaat ve üzeri tüketim, yaklaşık 1047 TL’lik bir faturaya denk geliyor. Bu seviyenin üzerindeki tüketim, abonelerin tamamen kendi bütçelerinden karşılanacak.

TİCARET VE SANAYİ İÇİN TÜKETİM SINIRI

Ticari işletmeler ve sanayi aboneleri için yıllık elektrik tüketim limiti 15 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Bu sınırın aşılması durumunda elektrik faturalarına yüzde 11’e kadar zam yansıtılacak. Ayrıca, Piyasa Takas Fiyatı (PTF) üzerinden hesaplandığında, destekten muaf faturalarda azami yüzde 93 zam yapılabileceği ifade ediliyor.

KİMLER DESTEKTEN YARARLANACAK?

2024 yılı içerisinde toplam elektrik tüketimi 5.000 kilovatsaatten az olan konut aboneleri, devlet desteklerinden aynen faydalanmaya devam edecek. Günlük 8 kWh tüketim altında kalan harcamalarda destek oranı yüzde 60, 8 kWh’yi aşan harcamalarda ise yüzde 40 olarak belirleniyor.

Yeni düzenleme, elektrik tüketimini düşüren abonelere de hitap ediyor. 2025 yılında tüketimini belirlenen sınırın altına çeken bir abone, 2026 yılında tekrar devlet destekli tarifeye geçme imkanına sahip olacak.