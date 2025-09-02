E.G., 300 Bin TL Ziynet Çaldı

300 BİN TL’LIK ZİYNET EŞYASI HIRSIZLIĞI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, bir evden yaklaşık 300 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan E.G. adlı kadın, kucağına bebeğini alarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Olay, 1 Ağustos’ta İzmit’teki bir evde meydana geldi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu hırsızlık işlemi ile ilgili hemen araştırmalara başladı.

E.G.’NİN SUÇ KAYITLARI VE GÖZALTINA ALINMASI

Yapılan incelemeler sonucunda, hırsızlık olayının daha önce 114 suç kaydı bulunan E.G. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. E.G.’nin Kırıkkale’de bulunduğu tespit edildikten sonra operasyon düzenlenerek gözaltına alındı. Operasyon esnasında, E.G.’nin yanında bulunan Y.G.’nin de 1 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı ve Y.G. ilgili birimlere teslim edildi.

ADLİYE SÜRECİ VE TUTUKLAMA

Kocaeli’ye getirilen E.G., emniyette verdiği ifadenin ardından bebeğiyle birlikte adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı mahkeme, E.G.’yi tutuklayarak cezaevine gönderdi. Olay, hırsızlık suçlarının önlenmesi adına dikkat çeken bir durum oluşturdu.