E.G., Hırsızlıkla Tutuklandı

HIRSIZLIK OLAYI VE TUTUKLAMA

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, bir evden yaklaşık 300 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çalan kadın, kucağında bebeğiyle beraber adliyeye sevk edildi. Olayın, 1 Ağustos’ta gerçekleştiği ve üstüne Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hemen inceleme başlattığı belirtildi. Hırsızlığı gerçekleştiren kişinin, 114 suç kaydı bulunan E.G. olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALMA VE İŞBİRLİĞİ

E.G.’nin, Kırıkkale’de bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi ve kadın gözaltına alındı. Ayrıca, E.G.’nin yanında bulunan Y.G.’nin de 1 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı öğrenildi ve Y.G. ilgili birimlere teslim edildi. E.G., Kocaeli’ye getirilerek emniyetteki işlemlerinin ardından çocukla birlikte adliyeye sevk edildi.

MAHKEME SÜRECİ

Adliyede yapılan işlemlerin ardından E.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bu olay, vatandaşlarda güvenlik ve suç oranları konularında kaygı yarattı. Hırsızlığın sıklığı ve suçluların yakalanma oranı üzerine tartışmalar başladı.

D.Ö. Serbest Bırakıldı, Yangın Kontrol Altında

Bartın'ın Ulus ilçesindeki Aşağıçerçi köyünde orman yangınına sebep olan D.Ö., mahkeme kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yangın, tütsü körüğünden kaynaklanan kıvılcımdan ve patlayan piknik tüpünden başladı.
Otluk Alanda Yangın, Kamyon Yandı

Ataşehir'de bir otluk alanda çıkan yangın, park halindeki bir kamyona sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, ancak kamyon kullanılamaz hale geldi.

