E. H. A. Y. İ. Öğrencileri Jandarmayı Ziyaret Etti

ÖĞRENCİLER JANDARMA KOMUTANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Espiye Hasan Ali Yücel İlkokulu’nun öğrencileri, yerel İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek önemli bir etkinlikte yer aldı. Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda, öğrenciler jandarma tarafından kullanılan trafik ve asayiş araçlarını inceleme fırsatı buldu.

ETKİNLİKTE BİLGİLER PAYLAŞILDI

Ziyaret sırasında öğrencilere jandarma araçları ve görevleri hakkında çeşitli bilgiler aktarıldı. Böylece, çocuklar günlük yaşamlarının önemli bir parçası olan güvenlik ve trafik kuralları hakkında daha fazla bilgi edindi. Ziyaretin hatırası olarak öğrencilere şapka ve boyama kitabı hediye edildi.